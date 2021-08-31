Южно-Сахалинск, 31 августа, 2021, 03:16 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки привились от COVID-19 ещё 1019 человек. Коллективный иммунитет в островном регионе достиг 53%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в областном правительстве.

huntlh Вакцинация

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В Южно-Сахалинске вакцинировали 44,4% взрослого населения.

За всё время прививочной кампании на Сахалине и Курилах привились от коронавируса 166 740 человек. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить ещё 30 624 сахалинца.

Уже 1990 жителей прошли ревакцинацию. В области привили 3272 иностранца.

Запас вакцины от COVID-19 на 31 августа составлял 45 791 дозу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончались ещё пять пациентов. За всё время пандемии в островном регионе зарегистрировали уже 219 летальных исходов среди носителей коронавируса.