Москва, 31 августа, 2021, 03:18 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке планируют построить новый город-спутник Владивостока на 300 тыс. человек. Вместе с ним и городом Артемом столица ДФО станет первым городом-миллионником в регионе, рассказал РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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По словам Чекункова, если объединить Владивосток, население которого порядка 600 тыс. жителей, с Артемом (в 38 км от Владивостока и около 100 тыс. жителей) и построить там новый город-спутник, привлечь в эту агломерацию ещё около 300 тыс. человек, появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке.

«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно. Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга. У него для этого всё есть», — пояснил идею Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий Южный федеральный округ, высказал своё мнение по вопросу строительства метрополитена в городах-миллионниках.