Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Аэропорт столицы Афганистана Кабула не может работать в штатном режиме из-за отсутствия авиадиспетчеров, сообщает Федеральное управления гражданской авиации США (FAA).

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Авиадиспетчеров нет. Аэропорт свои функции не выполняет», — говорится в сообщении авиарегулятора.

В управлении добавили, что всем гражданским воздушным судам, следующим в Кабул, необходимо проявлять максимальную степень осторожности. Также регулятор запретил американским гражданским самолетам летать над большей частью территории Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центрального командования США Кеннет Маккензи заявил, что американские войска не стали выводить из строя оборудование аэропорта Кабула. По его словам, Вашингтон заинтересован в возобновлении работы воздушной гавани в короткие сроки.

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