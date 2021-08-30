Владивосток, 31 августа, 2021, 02:43 — ИА Регнум. В графике рабочей поездки в Приморье президента России Владимира Путина, помимо участия в VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке, запланирован ряд встреч, совещаний, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт форума.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

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1 сентября Владимир Путин побывает во Всероссийском детском центре «Океан», где встретится со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов.

С участием главы государства в режиме видеоконференции состоится церемония подписания «Добровольных обязательств» компаниями — учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде», а также церемония открытия социальных объектов образования в Дагестане.

Также в День знаний Путин проведёт рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

2 сентября президент РФ посетит введённый в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажёрный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов, посмотрит тренировочный процесс, ознакомится с передовыми научно-техническими разработками университета и пообщается с курсантами.

В этот же день на площадке ВЭФ Владимиру Путину представят интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видео-конференц-связи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств. Далее в формате ВКС состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

3 сентября президент РФ выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума, в которой в онлайн-формате примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух.

С видеоприветствиями обратятся президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

Владимир Путин также пообщается с модераторами и спикерами ключевых сессий форума.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 30 августа начался ремонт дороги к бухте Лазурной (известной как Шамора). Предполагается, что по этой трассе в бухту Емар, во Всероссийский детский лагерь «Океан», 1 сентября поедет Владимир Путин.