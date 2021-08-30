Южно-Сахалинск, 31 августа, 2021, 02:39 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончались ещё пять пациентов. За всё время пандемии в островном регионе зарегистрировали уже 219 летальных исходов среди носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в областном правительстве.

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В ковидных госпиталях проходят лечение 509 пациентов. В стационарах остаётся свободной 361 койка. Ещё 1027 человек лечатся на дому.

За последние 24 часа на Сахалине выявили ещё 90 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 92). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 30 593 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, южноафриканские учёные выявили новый штамм коронавируса, скорость распространения которого сравнима с наиболее опасными штаммами «Бета» и «Дельта», написал 30 августа медицинский сайт medRxiv.