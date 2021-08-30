Мехико, 31 августа, 2021, 02:34 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек погибли в результате падения стрелы самоходного крана в мексиканском городе Экатепеке, расположенного рядом со столицей страны Мехико. Об этом 30 августа сообщило издание Milenio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Инцидент произошел на площадке по возведению виадука, который ведет в строящийся международный аэропорт. По предварительной версии, причиной случившегося является превышение грузоподъемности крана.

В результате происшествия также пострадали двое рабочих, которые были госпитализированы в одну из больниц штата Мехико.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля четыре человека стали жертвами падения башенного крана на стройплощадке в городе Килоун (канадская провинция Британская Колумбия).