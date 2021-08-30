Красноярск, 31 августа, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Во вторник, 31 августа, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +18… +20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

ИА REGNUM Осень

В 06:15 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью с 31 августа на 1 сентября ожидается до +8… +10 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 4−9 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В среду, 1 сентября, в Красноярске до +15… +18 °C днём и +7… +9 °C ночью, облачно, небольшой кратковременный дождь.

В четверг, 2 сентября, в Красноярске ожидается до +14… +16 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +4…+6 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 31 августа в центральных и южных районах Красноярского края, в Туруханском районе, в Эвенкийском муниципальном районе (МР) ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с.

В центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.