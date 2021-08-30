Новый Орлеан, США, 31 августа, 2021, 02:13 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека стали жертвами урагана «Ида», который обрушился на американский штат Луизиана, 30 августа сообщил на странице в Twitter департамент здравоохранения региона.

tpsdave Ураган

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В ведомстве отметили, что было обнаружено тело второго погибшего, который утонул, пытавшись проехать на автомобиле через потоки воды. 29 августа на жителя округа Асеншен упало дерево. Мужчина погиб на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа комиссия по ядерному регулированию США предупредила, что ураган «Ида» угрожает нормальному функционированию атомной энергостанции (АЭС) Waterford в Луизиане.