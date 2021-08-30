Владивосток, 31 августа, 2021, 02:15 — ИА Регнум. Более 70% людей, задействованных в организации Восточного экономического форума, прошли вакцинацию от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

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В организации Восточного экономического форума задействовано более 8,5 тыс. человек: работники транспорта, гостиниц, общепита, медики, представители силовых структур, волонтеры.

«74% лиц вакцинировались, 19% иммунизированы, так как ранее перенесли заболевание. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции активно продолжается», — отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ВЭФ пройдет 2−4 сентября на острове Русский во Владивостоке. Главная тема — «Новые возможности Дальнего Востока в изменившемся мире». Выступление президента РФ Владимира Путина запланировано на 3 сентября.

Для подготовки городской инфраструктуры Владивостоку выделили дополнительные федеральные средства — 647 млн рублей.