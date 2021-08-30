Кукута, Колумбия, 31 августа, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Не менее 12 полицейских и двое мирных жителей пострадали при нападении на полицейский участок в колумбийской Кукуте на северо-востоке страны, заявил глава минобороны Колумбии Диего Молано на своей странице в Twitter.

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«В результате террористической атаки на участок Аталайа в округе полиции № 2 в Кукуте пострадали 12 полицейских и двое гражданских», — заявил он.

По данным главы полиции Кукуты, в здании полицейского участка прогремел взрыв. Других подробностей произошедшего не приводится. В настоящее время ведется расследование.