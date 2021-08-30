Анкара, 31 августа, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции совместно с министерством окружающей среды и урбанизации мобилизовали силы и средства, необходимые для отслеживания движения нефтяного загрязнения в Средиземном море. Об этом 30 августа сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

Фуат Октай

По данным турецкого правительства, утечка нефтепродуктов произошла в прибрежной зоне Банияса в Сирии ещё 26 августа. В результате ЧП образовалось пятно, которое движется в сторону Северного Кипра.

«Все соответствующие организации мобилизованы и чутко следят за проблемой. Цель состоит в том, чтобы контролировать загрязнение в пределах открытого моря, не допуская до берега», — цитирует агентство Anadolu турецкого вице-президента.

Октай добавил, что министерство транспорта примет необходимые меры на море, а министерство окружающей среды оградит от загрязнения полуостров Карпас (Турецкая Республика Северного Кипра).