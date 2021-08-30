Абуджа, 31 августа, 2021, 01:48 — ИА Регнум. Микроавтобус с пассажирами разбился в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП

Сообщается, что в салоне автобуса Toyota Hiace находились 18 человек. По предварительным данным, у микроавтобуса отказали тормоза, из-за чего водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП 12 человек погибли на месте, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших направили в ближайшие больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа автобус столкнулся с грузовиком на севере Нигерии. После столкновения автобус с пассажирами упал в тоннель с водой. В результате ДТП погиб 21 человек, еще одному удалось выжить.