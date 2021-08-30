Нью-Йорк, США, 31 августа, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 30 августа разнонаправленно. Больше других вырос Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 55,96 пункта (0,16%), до уровня 35 399,84 пункта. S&P 500 подорожал на 19,42 пункта (0,43%), поднявшись до уровня 4528,79 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 136,39 пункта (0,90%), поднявшись до уровня 15 265,89 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,21, до уровня $69,12 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 27 августа — последнего рабочего дня недели — ростом на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Больше других прибавил Nasdaq.

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