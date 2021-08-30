Бейрут, 31 августа, 2021, 01:38 — ИА Регнум. Не менее четырех человек стали жертвами взрыва на одном из предприятий в пригороде столицы Ливана Бейруте, сообщает Ливанское национальное новостное агентство.

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Причина взрыва пока не известна. Также не приводятся подробности произошедшего. При этом ливанская армия прибыла на место происшествия для проведения расследования причин и обстоятельств взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа во Франции произошел взрыв в порту Йере на одном из судов во время заправки. В результате происшествия пострадали три человека. Один из них получил тяжелые ожоги и был госпитализирован.