Москва, 31 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Культурные площадки столицы подготовили к 1 сентября интерактивную программу для москвичей. Об этом 31 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Более 280 школьников отметили День знаний на Ставрополье

Специальную программу ко Дню знаний представят городские парки, библиотеки, музеи и культурные центры. Мероприятия пройдут в онлайн‑ и офлайн-форматах.

«В День знаний городские парки и культурные площадки приглашают на праздничную интерактивную программу. Участников ждут познавательные и творческие события для всей семьи — мастер-классы, конкурсы, лекции, кинопоказы», — сказала Сергунина.