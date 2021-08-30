Бразилиа, 31 августа, 2021, 01:06 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека погибли в результате атак, которым подверглись три отделения банков в бразильском городе Арасатуба в штате Сан-Паулу, 30 августа передал телеканал Globo.

Цитата из к/ф «На гребне волны». Реж. Кетрин Бигелоу. 1991. США Ограбление

Преступники хватали прохожих, а также людей из проезжавших мимо автолюбителей, и брали их в заложники, прикрываясь в качестве живого щита в перестрелках с полицейскими. Некоторых удерживаемых привязали к крышам транспортных средств.

При отходе злоумышленники подожгли несколько автомобили и оставили самодельные взрывные устройства. Им удалось похитить деньги из одного из отделений банков. Сумма средств, которую заполучили преступники, не уточняется.

Среди убитых двое заложников и один преступник. Кроме того, в ходе нападений пострадали не менее трех человек. Трое налетчиков были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в американском городе Сент-Клауд (штат Миннесота) преступник напал на отделение банка Wells Fargo и около восьми часов удерживал в заложниках его сотрудников и посетителей. После длительных переговоров с полицией он отпустил всех удерживаемых им людей.