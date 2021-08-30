Киев, 31 августа, 2021, 01:05 — ИА Регнум. Война в Донбассе не препятствует вступлению Украины в Североатлантический альянс (НАТО), заявил 30 августа глава представительства военно-политического блока на Украине Александр Винников.

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По его словам, норма, которая бы ограничивала принятие новых стран в НАТО из-за имеющихся территориальных конфликтов, отсутствует в Вашингтонском договоре. Однако существуют ограничения политического характера.

«Все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», — сказал Винников в интервью украинской «Европейской правде».

Представитель НАТО сообщил также, что в настоящее время альянс помогает Украине сохранить территориальную целостность, расширяя присутствие в Чёрном море, в Румынии, проводя совместные военные учения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал руководство НАТО нарастить присутствие сил в регионе Чёрного моря.