Москва, 31 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Учащиеся младших классов смогут бесплатно посетить несколько музейных площадок ВДНХ. Об этом 31 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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По ее словам, с 1 по 5 сентября на ВДНХ пройдет серия познавательных мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года. Мастер-классы, экскурсии, квесты и научные шоу рассчитаны на детей и подростков. Помимо этого, вход на некоторые музейные площадки будет бесплатным для школьников.

«1 Сентября для учеников первых — четвертых классов будут бесплатно работать центр «Космонавтика и авиация», Музей ВДНХ и центр славянской письменности «Слово». В Музее кукол в этот день вход сделают свободным для всех школьников», — сообщила Сергунина.