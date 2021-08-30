Москва, 31 августа, 2021, 00:18 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту наличия признаков преступления в осквернении Вечного огня в Севастополе. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Марина Каширская ИА REGNUM Вечный огонь

Предварительная проверка инцидента показала, что группа подростков прикурила сигареты у мемориала, сняла свои действия на видео и опубликовала его в интернете. Следственный комитет усмотрел в этих действиях признаки преступления, предусмотренных статьями 214 («Вандализм») и 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») УК РФ.

«В настоящее время установлены трое несовершеннолетних участников инцидента, в ближайшее время они будут доставлены в следственное подразделение для установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил также доложить о происшествиях с несовершеннолетними в других регионах России.