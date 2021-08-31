31 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 00:45 — REGNUM На прошлой неделе в 32 провинциях, преимущественно в Анкаре, были проведены операции против офицерских кадров турецких вооруженных сил, в результате которых был задержан 41 человек. Действующих военнослужащих, находящихся на службе в Главном командовании жандармерии, обвиняют в том, что они поддержали переворот, произошедший 5 лет назад, секреты которого до сих пор не раскрыты. За неделю до этого ордера на арест были выданы в отношении 33 подозреваемых все в том же Главном командовании жандармерии. Три недели назад в ходе операции, проведенной в турецких вооруженных силах, на том же основании были выданы ордера на арест 532 военнослужащих, 459 из которых находились при исполнении… Другими словами, каждую неделю обвиняются и арестовываются сотни военных, а также обученный персонал… Одним словом, после спланированного переворота 15 июля 2016 года Эрдоган из турецких вооруженных сил отправил в отставку 173 генерала и около 21 тысячи высокопоставленных офицеров. В отношении 5156 человек продолжается судебный и административный процесс.

Эрдоган

Стали появляться комментарии, что турецкие вооруженные силы превратились в партийную армию. Устранив заслуги военных внутри турецких вооруженных сил, правительство Партии справедливости и развития (ПСР), с другой стороны, тратит средства на аппаратные организации вроде SADAT под управлением главного советника президента Реджепа Тайипа Эрдогана Аднана Танрыверди. Эта тема вызвала ожесточенные дискуссии в социальных сетях.

Журналист, публицист и телепродюсер Адем Явуз Арслан публикует следующий твит:

@ademyarslan: Если вы хотите разгадать переворот #15июля, то отследите траекторию команды на трех вертолетах, которая в тот день отправилась в Мармарис. Тогда все станет предельно понятно. И затем станет понятно, для чего нужно было отправить в отставку 87% штабных офицеров турецких вооруженных сил.

Турецкий военный Иван Шилов © ИА REGNUM

Отправленный в отставку в звании подполковника Мехмет Алкан, чей брат-офицер погиб в день переворота 15 июля, публикует следующие комментарии:

@MehmetAlkanTC: Народ озабочен тем, как бы ему выжить… А министр обороны ХУЛУСИ все еще озабочен тем, как бы отправить в отставку невиновных солдат под неубедительными предлогами! Вы в курсе, что из турецких вооруженных сил полным ходом продолжаются отставки? Господин @RTErdogan и его трость, господин @devletbahceli (председатель Партии националистического движения (ПНД)).

@MehmetAlkanTC: Во время попытки переворота ни один из этих офицеров не участвовал в этом, не удалось это доказать. Несмотря на это, часть из них направили на восток, некоторых — в Сирию, они чудом вернулись живыми, они выполнили свои обязанности, и они не совершали преступления! ЧТО СДЕЛАЛИ ЭТИ ЛЮДИ? Вопрос, на который вам нужно ответить: почему вы их увольняете?

@MehmetAlkanTC: Что мы имеем на сегодня: Если ты умрешь в турецких вооруженных силах сегодня, то станешь МУЧЕНИКОМ, а если доживешь до завтра, то станешь ТЕРРОРИСТОМ…

Уволенный с офицерской должности Мустафа Гёкчетин публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:

@MustafaCkcetin: Знаете, что вызывает у меня возмущение? В 2016 году произошло всем известное событие в окрестностях горы Тендюрек. Известно, что в тот день мученически погибло 12 человек и было много раненых. Как человек, который участвовал в той операции, я не могу понять, что происходит сегодня…

@MustafaCkcetin:. После операции мои командиры поздравили меня. А что было потом, до сих пор не могу понять, за что? В чем их обвинили?

Реджеп Тайип Эрдоган с турецкими генералами Tccb.gov.tr

Халис Тунч, получивший информацию из близких к ПСР источников, информирующих о происходящем внутри турецких вооруженных сил, публикует следующий комментарий:

@HTORSA: После переворота произошло массовое бегство военнослужащих в Грецию. Сразу после этого премьер-министр нацелился на эргенеконовцев и представителей СМИ. И затем из турецких вооруженных сил будут уволены 80% офицеров, 95% из которых — военные высшего офицерского состава.

@HTORSA: В рамках реструктуризации турецких вооруженных сил будут наняты новые сотрудники. Однако увольнения будут продолжаться. Нацелились даже на офицеров высшего офицерского состава, а также военных в звании капитанов и полковников. Стремительно продолжается работа по достижению 80%-ного целевого показателя увольнений офицеров, который уже составил 40% от общего числа увольнений.

Эксперт по международным отношениям Энгин Бюкер отвечает на это следующим образом:

@BukerEngin: Новая Турция стремительно движется к своим большим целям (!). Проблема в том, для кого и для каких целей они были поставлены. Ведь проводимая политика направлена именно на это. После зачистки из турецких вооруженных сил 80% офицеров-кемалистов, будет устранено и самое большое препятствие на пути ПСР.