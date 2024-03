Флорида, США, 30 августа, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Вокалист Мэтт Хифи американской металкор-группы Trivium сообщил, что планирует выпустить свой сольный блэк-метал альбом в следующем году, информирует NME.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

В своем последнем интервью фронтмен, который в настоящее время работает над 10-м студийным альбомом Trivium «In The Court Of The Dragon», сказал, что его блэк-метал пластинка с участием Ихсана из Emperor и вокалистом польской блэк-метал-группы Behemoth выйдет в следующем году. «Во время локдауна я смог, наконец, закончить свою запись блэк-метала с Ихсаном из Emperor», — сказал Хифи фронтмену Hatebreed Джейми Джасте на шоу Jasta. «Он пишет со мной музыку около 11 лет, и, наконец, она выйдет в середине следующего года, что должно быть забавно». Проект группы изначально назывался Mrityu, но Хифи рассказал, что после обсуждения своих целей с Ихсаном он сменил название на Ibaraki.

Альбом Trivium «In The Court Of The Dragon» выйдет 8 октября и станет продолжением прошлогоднего «What The Dead Men Say».