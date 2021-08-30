Мюнхен, Германия, 30 августа, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Немецкая поп-певица Ким Петрас порадовала поклонников 24-секундным фрагментом новой песни, которая, похоже, называется «Je t'adore». Об этом стало известно благодаря социальным сетях исполнительницы.

Музыка

27 августа Петрас представила «Future Starts Now», первый сингл своего долгожданного дебютного альбома, а позже она выложила в своих социальных сетях отрывок другой песни под названием «Je t'adore», которую она описала как свою «любимую».

https://twitter.com/kimpetras/status/1431849395100667904

Петрас поделилась 24-секундным клипом песни в твиттере во время обсуждения ее альбома и того, какого цвета он будет. После того, как Петрас рассказала, что в альбоме будет «так много» цветов и подтвердила, что каждый трек будет иметь свой собственный цвет, она поделился, что pink будет песней под названием «Je t'adore».