Ким Петрас представила фрагмент новой песни
Мюнхен, Германия, 30 августа, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Немецкая поп-певица Ким Петрас порадовала поклонников 24-секундным фрагментом новой песни, которая, похоже, называется «Je t'adore». Об этом стало известно благодаря социальным сетях исполнительницы.
27 августа Петрас представила «Future Starts Now», первый сингл своего долгожданного дебютного альбома, а позже она выложила в своих социальных сетях отрывок другой песни под названием «Je t'adore», которую она описала как свою «любимую».
https://twitter.com/kimpetras/status/1431849395100667904
Петрас поделилась 24-секундным клипом песни в твиттере во время обсуждения ее альбома и того, какого цвета он будет. После того, как Петрас рассказала, что в альбоме будет «так много» цветов и подтвердила, что каждый трек будет иметь свой собственный цвет, она поделился, что pink будет песней под названием «Je t'adore».