Кабул, 30 августа, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Последний эвакуационный авиарейс из Афганистана ушел из аэропорта Кабула, сообщает 30 августа издание Newsweek со ссылкой на официальных лиц Пентагона.

Кабул

По словам журналиста издания Навида Джамали, официальные лица сообщили ему, что взлетел последний самолёт и война окончена.

При этом Джамали отметил, что в Афганистане уже наступило 31 августа, то есть эвакуация завершилась в оговоренные сроки.

Стоит отметить, что авиационный регулятор США официально сообщил о том, что аэропорт Кабула более ими не контролируется.