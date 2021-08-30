Вашингтон, 30 августа, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Заместитель посла США в Сербии Габриэль Эскобар на следующей неделе займет пост заместителя государственного секретаря США по делам Европы и Евразии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, информацию подтвердил посол США в Белграде. До этого пост занимал Мэттью Палмер, представитель Госдепа США на Западных Балканах.

Эскобар занял пост заместителя главы американской миссии в 2019 году. Ранее он занимал пост поверенного в делах при посольстве.

Дипломат совершал турне по территории бывшей Югославии еще в конце 90-х годов, поскольку он занимал пост главы администрации в офисе высоких представителей в Бане Луке. Одновременно он был и главой отделения посольства США в Боснии и Герцеговине в Бане Луке, заместителем руководителя связующего офиса США в Подгорице, а в с 2001 года возглавлял политическое отделение посольства США в Белграде.