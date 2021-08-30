Нью-Йорк, США, 30 августа, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Американская поп-певица Леди Гага в своих социальных сетях сообщила, что выпустит «Dawn of Chromatica», полнометражное переосмысление прошлогоднего студийного альбома «Chromatica».

Victoria's Secret Леди Гага

В коллекции, выпущенный лейблом BloodPop, представлены ремиксы от Arca, Charli XCX и A.G. Cook, Shygirl, Mura Masa и многих других. Полный треклист также был анонсирован исполнительницей.

https://www.instagram.com/p/CTNFfpyl9f5/

Леди Гага и исполнительный директор BloodPop выпустили оригинальный альбом «Chromatica» летом 2020-го. Он был номинирован на премию «Грэмми» 2021 года за лучший поп-альбом.