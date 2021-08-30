Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 23:39 — ИА Регнум. 30 августа журналист Рик Элфринк в своем Twitter-аккаунте сообщил, что 26-летний бразильский нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус в ближайшее время станет футболистом нидерландского ПСВ. «Зенит» предлагал «Бенфике» 25 миллионов евро за бразильца.

Fc-zenit.ru Зенит

Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает Карлоса Винисиуса в качестве замены 26-летнему форварду сборной Ирана Сердару Азмуну, которым текущее трансферное окно интересовались леверкузенский «Байер-04» и «Лион».

В прошлом сезоне Карлос Винисиус выступал за лондонский «Тоттенхэм». В 22-х матчах бразильский нападающий забил десять голов и отдал три результативные передачи.

Карлос Винисиус перешел в «Бенфику» 20 июля 2019 года из «Наполи» за 17 миллионов евро. На данный момент стоимость бразильского нападающего составляет 18 миллионов евро.