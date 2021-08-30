Лондон, 30 августа, 2021, 23:30 — ИА Регнум. 31-летний бывший центральный полузащитник сборной Англии Дэнни Дринкуотер перешел из «Челси» в «Рединг» на правах годичной аренды. При этом соглашение футболиста с «пенсионерами» истекает в середине 2022 года.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Помимо Дринкуотера, в текущее летнее трансферное окно лондонскую команду покинули Курт Зума (в «Вест Хэм» за 35 миллионов евро), Давид Дзаппакоста (в «Аталанту» за 9 миллионов евро), Тэмми Абрахам (в «Рому» за 40 миллионов евро), Валентино Ливраменто (в «Саутгемптон» за 5,9 миллиона евро), Марк Гэи (в «Кристал Пэлас» за 23,34 миллиона евро), Оливье Жиру (в «Милан» за 1 миллион евро), Фикайо Томори (в «Милан» за 28 миллионов евро) и Виктор Мозес (в «Спартак» за 5 миллионов евро).

В прошедшем сезоне Дринкуотер, выступая в аренде за турецкую «Касымпашу», сыграл в одиннадцати матчах турецкой Суперлиги.

Дринкуотер перешел в «Челси» 31 августа 2017 года после чемпионского сезона в составе «Лестера». Сумма трансфера составила 37,9 миллиона евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского полузащитника в 3 миллиона евро.