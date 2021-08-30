Москва, 30 августа, 2021, 23:18 — ИА Регнум. 19-летний английский оттянутый нападающий лондонского «Челси» Фаустино Анджорин проведет остаток текущего сезона в московском «Локомотиве». «Железнодорожники» арендовали футболиста на один год. В арендном соглашении также предусмотрена опция выкупа Анджорина российским клубом за 20 миллионов евро.

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Сообщается, что директор «Локомотива» Ральф Рангник намерен выкупить футболиста следующим летом.

Фаустино Анджорин в прошлом сезоне Премьер-лиги 2 сыграл в десяти матчах за «Челси» U23, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

11 сентября «Локомотив» в Москве на стадионе «РЖД Арена» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».