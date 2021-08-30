Мюнхен, Германия, 30 августа, 2021, 23:10 — ИА Регнум. 30 августа мюнхенская «Бавария» объявила о трансфере 27-летнего полузащитника «Ред Булл Лейпцига» и сборной Австрии по футболу Марселя Забитцера. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Соглашение рассчитано на четыре года до конца сезона 2024/25.

(сс) RonnyK Флаг футбольного клуба «Бавария»

Прошлым летом австрийским полузащитником интересовался «Ливерпуль». Однако «мерсисайдцы» сделали выбор в пользу нападающего сборной Португалии Диогу Жоты.

В прошедшем сезоне Марсель Забитцер сыграл в 39-ти матчах за «Ред Булл Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. При этом в последнее время австрийского полузащитника чаще используют в центре поле, чем на фланге атаки.

В начале летнего трансферного окна из «РБ Лейпцига» в «Баварию» перешел 22-летний центральный защитник сборной Франции Дайо Упамекано за 42,5 миллиона евро.