Хабаровск, 30 августа, 2021, 23:01 — ИА Регнум. На международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» в Хабаровск приглашены учёные из Китая, Японии, Южной Кореи, заявил 30 августа врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на конференции, организованной МИА «Россия сегодня».

Захваченные знамена Квантунской армии

Он сообщил, что в Хабаровске отреставрирован окружной Дом офицеров Российской армии, в котором проходил суд над 12 японскими военными преступниками из Квантунской армии в декабре 1949 года. В этом здании планируется открыть постоянную экспозицию рассекреченных документов ФСБ и МВД.