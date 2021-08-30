Вашингтон, 7 марта, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Президента США Джозефа Байдена вызвал на дебаты экс-глава Белого дома Дональд Трамп, чтобы обсудить жизненно важные для страны проблемы. Об этом политик-республиканец заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

«Ради блага нашей страны важно, чтобы Джо Байден и я дебатировали по проблемам, которые являются жизненно важными для Америки и американцев. Поэтому я призываю к дебатам», — написал Трамп.

Экс-президент отметил, что готов к дискуссии с Байденом в любое время и в любом месте. Более того, Трамп уточнил, что согласен даже на то, чтобы дебаты состоялись под управлением Демократического национального комитета, который политик назвал «коррумпированным».

Экс-глава Белого дома добавил, что с нетерпением ждёт ответа на своё предложение.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналистов о возможном участии Байдена в дебатах, рекомендовала обратиться к представителям предвыборного штаба президента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп лидирует на предварительных выборах (праймериз) Республиканской партии в 13 штатах. При этом основной конкурент политика-республиканца, бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки.

В свою очередь, в ходе подсчёта голосов Байден побеждает на первичных выборах Демократической партии в 11 штатах, но проиграл малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях (кокусах) Демократической партии в Американском Самоа.