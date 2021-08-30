Москва, 30 августа, 2021, 22:45 — ИА Регнум. 23-летний атакующий полузащитник Ловро Майер, выступающий за «Ренн», получил вызов на ближайшие матчи сборной Хорватии по футболу. Майер заменит полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича, получившего повреждение. Об этом 30 августа сообщил официальный Twitter-аккаунте национальной команды.

Россия vs Хорватия

Модрич получил мышечную травму 14 августа в матче первого тура испанской Примеры с «Алавесом» (4:1).

В текущем сезоне Майер принял участие в тринадцати матчах за загребское «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. 26 августа хорватский полузащитник перешел в «Ренн» за 12 миллионов евро.

Сборная Хорватии сыграет со сборной России 1 сентября. Матч четвертого тура квалификаций к Чемпионату Мира 2022 пройдет в Москве на стадионе «Лужники».