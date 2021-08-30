Архангельск, , 22:44 — REGNUM Посол Соединенного Королевства Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт выразила заинтересованность в укреплении связей с Архангельском, собщает корреспондент ИА REGNUM.

Посол Соединенного Королевства Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт Dvinanews.ru

«Мы бы хотели укрепить совместную работу с Архангельским краеведческим и Северным морским музеями, чтобы и дальше развивать культурное партнерство. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, особенно между Ливерпулем и Архангельском, потому что эти два города являются своего рода якорями в сохранении истории», — заявила Броннерт в ходе своего визита в Архангельск.

Отметим, что госпожа Броннерт прибыла в Архангельск по случаю 80-летия прихода в северный порт первого союзного конвоя. Праздничные мероприятия пройдут завтра, 31 августа.