Приштина, , 22:50 — REGNUM Силы безопасности Косово, ныне проходящие трансформацию в армию образца НАТО, 30 августа приняли в дар от США еще 55 военных БТРов.

Силы безопасности Косово (сс) MrPenguin20

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в церемонии приема техники приняла участие президент Косово Вьоса Османи. По словам Османи, БТРы станут гарантией мира для Косово.

Премьер-министр Косово Альбин Курти назвал БТРы гарантией стабильности в регионе Западные Балканы.

Подаренные транспортеры типа ASV (Armored Security Vehicle) начали производить в 90-е, они широко используются в армии США. Ранее правительство Косово приняло решение о закупке у США четырех военных дронов на сумму $11 млн.

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