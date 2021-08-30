Москва, 30 августа, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Документы по Хабаровскому процессу 1949 г. о преступлениях милитаристской Японии издадут отдельным сборником. Планируется издание к декабрю 2021 года.

Павел Судаков. Капитуляция Квантунской Армии. 1948

Об этом заявила 30 августа ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева на конференции по международному форуму «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», организованной МИА «Россия сегодня».

Цунаева напомнила, что в России впервые была опубликована в рамках проекта «Без срока давности» серия сборников документов о военных преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в 23 томах.