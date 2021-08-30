Сыктывкар, 30 августа, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Транспортная прокуратура Сыктывкара проводит проверку ЧП в аэропорту — пассажирский самолет был отправлен на второй круг из-за посторонних на взлетно-посадочной полосе.

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» На взлетной полосе аэродрома

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 28 августа. Самолет авиакомпании «Ютейр», следовавший по маршруту Сочи — Сыктывкар из-за нахождения на взлётной полосе двух посторонних лиц был отправлен на второй круг. Нарушителей задержали сотрудники авиационной безопасности АО «Комиавиатранс».

"По предварительным данным, посторонние повредили периметровое ограждение с целью проникновения на территорию аэропорта», — сообщили в ведомстве.

В результате ЧП никто не пострадал. Про данному факту возбуждено административное дело.