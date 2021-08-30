Милан, Италия, 30 августа, 2021, 22:17 — ИА Регнум. 30 августа «Милан» объявил о переходе 27-летнего французского опорного полузащитника Тьемуэ Бакайоко. «Россонери» взяли футболиста в аренду на два сезона с правом выкупа.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В середине августа «пенсионеры» продлили с Тьемуэ Бакайоко контракт до середины 2024-го года.

Ранее Бакайоко выступал за «Милан» в сезоне 2018/19. В 31-м матче Серии А опорный полузащитник забил один гол и отдал две результативные передачи.

Французский футболист перешел в «Челси» 15 июля 2017 года из «Монако» за 40 миллионов евро. Однако Бакайоко не смог закрепиться в основе «пенсионеров» из-за высокой конкуренции в центре поля. Френк Лэмпард и Томас Тухель предпочитали использовать в центре полузащиты связку Н’Голо Канте — Жоржиньо.