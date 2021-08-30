Глава Рослесхоза упрекнул тюменские власти в занижении площади пожаров
Тюмень, 30 августа, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Власти Тюменской области занижали площади лесных пожаров. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников«Известиям».
На вопрос журналиста издания об ответственности глав регионов за вышедшие из-под контроля пожары, Советников ответил, что «губернаторы должны вести честный диалог с федеральными властями».
«Яркий пример — Тюменская область, которая поначалу занижала площадь, делала вид, что всё нормально. Это категорически неправильно. Чем раньше мы получим достоверную информацию и отреагируем, тем эффективнее будут наши действия. Такая же ситуация была в Иркутской области. Там не обошлось без последствий. Министр лесного хозяйства был уволен за занижение площади лесных пожаров. Якутия тоже первое время давала некорректные данные, но быстро исправилась», — отметил глава Рослесхоза.
В целом, по словам Ивана Советникова, пожароопасный сезон 2021 года — «один из самых сложных за всю историю наблюдений». Площадь природных пожаров на сегодня в россии превысила восемь миллионов гектаров.