Тюмень, 30 августа, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Власти Тюменской области занижали площади лесных пожаров. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников«Известиям».

Dsns.gov.ua Лесной пожар

На вопрос журналиста издания об ответственности глав регионов за вышедшие из-под контроля пожары, Советников ответил, что «губернаторы должны вести честный диалог с федеральными властями».

«Яркий пример — Тюменская область, которая поначалу занижала площадь, делала вид, что всё нормально. Это категорически неправильно. Чем раньше мы получим достоверную информацию и отреагируем, тем эффективнее будут наши действия. Такая же ситуация была в Иркутской области. Там не обошлось без последствий. Министр лесного хозяйства был уволен за занижение площади лесных пожаров. Якутия тоже первое время давала некорректные данные, но быстро исправилась», — отметил глава Рослесхоза.

В целом, по словам Ивана Советникова, пожароопасный сезон 2021 года — «один из самых сложных за всю историю наблюдений». Площадь природных пожаров на сегодня в россии превысила восемь миллионов гектаров.