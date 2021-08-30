Тверская область, 30 августа, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате хлопка газа в Красном Холме Тверской области 30 августа, сообщили в пресс-службе облправительства.

Uxfon.com Взрыв газа

Хлопок газа произошёл в доме №5 по Заводскому переулку. По предварительной информации, частично разрушена внешняя стена здания, в результате ЧП пострадали два человека.

Губернатор Игорь Руденя поручил оказать помощь жильцам дома, нуждающимся будет предоставлено временное жильё. На месте происшествия работает комиссия во главе с начальником ГУ МЧС России по Тверской области.

Пострадавшие при хлопке будут доставлены в областную клиническую больницу санитарной авиацией.