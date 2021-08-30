Москва, 30 августа, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Никто не выжил в лагерях, где японские изверги проводили опыты над людьми, заявил 30 августа исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский на конференции по международному форуму «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», организованной МИА «Россия сегодня».

Дуглас Макартур и император Японии Хирохито

«Даже при всех ужасах нацистских лагерей — Освенцима, Майданека, Треблинки — мы можем оперировать рассказами свидетелей — людей, выживших там, — отметил Могилевский. — В лагерях, где японские изверги проводили опыты над людьми — над советскими гражданами, над китайскими, эмигрантами нашими, не выжил никто, ни одного не осталось».

Историк отметил, что советским руководством ставился вопрос о привлечении к ответственности за военные преступления императора Японии Хирохито, но без ответа остались как пакетное предложение США, так и несколько нот, направленных послом СССР в Вашингтон.