В Коми поступила крупная партия антиковидной вакцины
Сыктывкар, 30 августа, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Республика Коми получила 31 тысячу дозы вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Запаса хватит как минимум на месяц. Об этом в своем видеообращении заявил глава региона Владимир Уйба.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вакцинация
«Мы точно имеем запас как минимум на месяц. Чем больше будем прививаться, тем нам больше будут поставлять вакцины», — Уйба.
По данным минздрава республики, первый компонент вакцины от ковида получили 247 тыс. человек, второй — 216 тысяч человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 243 носителя коронавируса, 229 — выздоровели.