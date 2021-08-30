Сыктывкар, 30 августа, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Республика Коми получила 31 тысячу дозы вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Запаса хватит как минимум на месяц. Об этом в своем видеообращении заявил глава региона Владимир Уйба.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

«Мы точно имеем запас как минимум на месяц. Чем больше будем прививаться, тем нам больше будут поставлять вакцины», — Уйба.

По данным минздрава республики, первый компонент вакцины от ковида получили 247 тыс. человек, второй — 216 тысяч человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 243 носителя коронавируса, 229 — выздоровели.