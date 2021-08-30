Манчестер, Великобритания, 30 августа, 2021, 22:10 — ИА Регнум. 23-летний фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса по футболу Даниэль Джеймс переходит в «Лидс Юнайтед». Сумма сделки составит 28 миллионов евро. Об этом 30 августа сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

«Манчестер Юнайтед»

Завтра, 31 августа, Джеймс пройдет медицинское обследование. Контракт с «Лидс» уже подписан.

Воспитанник «Халл Сити» и «Суонси» выступает за «Манчестер Юнайтед» с 1 июля 2019 года. «Манкунианцы» заплатили за контракт валлийского нападающего 17,78 миллиона евро. Однако футболист не смог закрепиться в составе «красных дьяволов», в прошедшем сезоне Джеймс выходил на поле в 27-ми матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне на позиции Джеймса будет играть 36-летний лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, перешедший в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из «Ювентуса» за 29 миллионов евро.