Редкий концерт Джона Колтрейна появится на стриминговых сервисах
Сиэтл, США, 30 августа, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Концертная запись альбома «A Love Supreme» легендарного американского джазового саксофониста и композитора Джона Колтрейна, известного своим вкладом в развитие джаза в середине 60-х годов, появится на стриминговых платформах.
Однако Колтрейн посвятил альбому не так много выступлений. Недавно в частной коллекции была обнаружена запись концерта Колтрейна в одном из ночных клубов Сиэтла в 1965 году. 8 октября эта запись будет выпущена в цифровом и физическом форматах. Релиз был назван «A Love Supreme: Live In Seattle».
Джон Уильям Колтрейн — американскийджазовый саксофонисти композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половиныXX века, тенор‑ и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду сЧарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгомявляется наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизациив целом.