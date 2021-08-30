Сиэтл, США, 30 августа, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Концертная запись альбома «A Love Supreme» легендарного американского джазового саксофониста и композитора Джона Колтрейна, известного своим вкладом в развитие джаза в середине 60-х годов, появится на стриминговых платформах.

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Однако Колтрейн посвятил альбому не так много выступлений. Недавно в частной коллекции была обнаружена запись концерта Колтрейна в одном из ночных клубов Сиэтла в 1965 году. 8 октября эта запись будет выпущена в цифровом и физическом форматах. Релиз был назван «A Love Supreme: Live In Seattle».