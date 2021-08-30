Казань, 30 августа, 2021, 22:02 — ИА Регнум. В столице Татарии состоялась официальная церемония открытия муралов, созданных в рамках международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

АНО «Россия — страна возможностей» Казань, август 2021 года

В мероприятии приняли участие Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковец, министр по делам молодежи Татарии Дамир Фаттахов, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, автор проекта «Культурный код», президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Лёвочкин, а также художники-резиденты «Культурного кода».

В Казани работали пять творческих коллективов и художников. Из Болгарии в Татарию прибыли ARSEK&ERASE. Братья Жельо и Георгий Димитровы занимаются иллюстрацией и графическим дизайном, а также рисуют граффити. Художники работают с 2000 года. Их муралы украшают стены домов в странах Европы, США, Китае, Сальвадоре и др. Еще один дуэт райтеров — Pilot&Hef (США). Это представители классической западной школы граффити, стоявшие у истоков превращения антисоциального явления в один из уважаемых видов изобразительного искусства. Также в Казани работал художник российского происхождения из Испании Вячеслав Гунин, он же — Sav 45. Кроме того, местные жители увидели творчество наших соотечественников — Рустама Qbic (Казань) и Андрей Калугин (Махачкала).

«Культурный код» — это международный фестиваль, в рамках которого российские и зарубежные художники, признанные мировым стрит-арт сообществом, создают муралы в разных регионах России. В прошлом году открылась галерея современного искусства под открытым небом в Челябинске, сегодня в Казани, и уже в сентябре активности фестиваля переместятся в Ставропольский край. Фестиваль в Казани отличился тем, что нам удалось вовлечь жителей и гостей микрорайона в процесс: они обсуждали работы и общались с художниками, принимали участие в тематических лекциях и паблик-токах, а некоторые даже успели уже пройтись по созданному туристическому маршруту», — поделился заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

«Культурный код — яркие пример создания условий для самореализации молодежи в разных областях. Сегодня мы открываем семь муралов, а это значит, что каждый из них создан независимыми уличными художниками, которые проявили свою уникальность в прочтении нашего города и получили возможность творить на знаковых улицах и объектах. Это история про новые возможности для креативной молодежи, направление энергии на созидание и объединение на благо родной республики», — отметил министр по делам молодежи Татарии Дамир Фаттахов.

Художники проекта рассказали журналистам о своих работах:

Андрей Калугин: Работа посвящена роману «Белые цветы» Абдурахмана Абсалямова. В ней изображён молодой мужчина, несущий корзину цветов своей любимой. Можно полагать, что это Мансур хочет обрадовать Гульшагиду красивым и ароматным букетом. Легкая атмосфера мурала хорошо вписывается в аллею и дополняет её.

Sav45:Мурал посвящён роману «Белые цветы» Абдурахмана Абсалямова. С 2018 года «Белые цветы» — это общественное пространство в Казани, расположенное на улице Абсалямова. Вячеслав вдохновлён героиней Гульшагидой Сафиной. Герои произведения — врачи, а белый цветок подснежника в книге — символ благородного труда людей в белых халатах.

РустамQbic:«Сила времени». Эта работа продолжает серию муралов о моем личном персонаже — Рубике. Она о преодолении любых жизненных трудностей, задач. Каждый из нас с ними сталкивается, особенно в зрелом возрасте. Главное встречать их с позитивом и легкостью. Как с игрушкой Рубиком: собери его, отложи и принимайся за новый. Другими словами, Рубик символизирует личный жизненный опыт и мировоззрение, приобретаемые с годами.

Творческий дуэтARSEK&ERASE:Наша работа — посвящение двум небесным светилам, которые сопровождают нас каждый день на протяжении всей жизни. Идея эскиза пришла к нам в ходе ознакомления с культурой и достопримечательностями Казани. В частности, мы вдохновились одним из элементов, украшающих башню Сююмбике.

Творческий дуэтPilot&Hef:«Посвящение корням». Эта работа — взгляд в наше прошлое. Когда-то мальчишками мы взяли аэрозольную краску в руки и пошли рисовать на стенах Нью-Йорка. Мы хотели, чтобы нас заметили, хотели заявить о себе и самовыразиться как художники. Тогда мы не знали, что очень скоро это станет частью современной культуры и одним из самых популярных видов в современном искусстве. Сегодня мы уже взрослые состоявшиеся художники, которые путешествуют по миру. Сегодня мы создаем работу в Казани и все так же, как и раньше, заявляем о себе через художественное самовыражение.

В общей сложности до конца 2021 года в рамках фестиваля будет создано порядка 60 муралов. В данный момент работы художников можно увидеть в Одинцово (Московская область), Челябинск, Казань, Солнечнодольск (Ставропольский край) и Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Основная цель фестиваля — создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативного пространства для знакомства жителей Российской Федерации с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Министерство по делам молодежи Татарии, Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.