Вашингтон, 30 августа, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Ураган «Ида» поставил под угрозу нормальное функционирование атомной энергостанции (АЭС) Waterford, сообщает 30 августа официальный сайт комиссии по ядерному регулированию США.

Hendrik Tammen АЭС

Напомним, АЭС Waterford расположена на территории штата Луизиана, подвергшегося наибольшему воздействию урагана «Ида».

В частности, реактор АЭС Waterford, отключенный перед ураганом, остался без внешнего энергопитания. Для охлаждения были использованы запасные дизельные генераторы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа из-за урагана «Ида» в Луизиане остались без электричества более миллиона человек.