Штат Калифорния, США, , 08:35 — REGNUM Женщина в Калифорнии спасла своего пятилетнего сына от пумы, сообщает 30 августа BBC.

Пума

Мальчик играл возле дома в горах Санта-Моники, Лос-Анджелес, когда на него набросилось животное. Мать успела выбежать на улицу и начала бить пуму голыми руками, пока животное не отпустило ребенка.

Позже сотрудники службы охраны дикой природы застрелили хищника.

Известно, что мальчик получил травмы головы и туловища, но это не угрожает его жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, дикая пума напала на двух велосипедистов в американском штате Вашингтон. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил различные травмы.