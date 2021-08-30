«Милан» хочет подписать полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука
Милан, Италия, 30 августа, 2021, 21:40 — ИА Регнум. «Милан» рассматривает 25-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука в качестве замены ушедшему Хакану Чалханоглу. 30 августа журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «россонери» готовы сделать предложение по трансферу футболиста, однако клуб из Бергамо вряд ли согласится.
В начале летнего трансферного окна «Милан» покинул атакующий полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу, перешедший в «Интер» на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 25-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. В остальных турнирах российский полузащитник вышел на поле шесть раз и забил три гола.
Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.