Милан, Италия, 30 августа, 2021, 21:40 — ИА Регнум. «Милан» рассматривает 25-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука в качестве замены ушедшему Хакану Чалханоглу. 30 августа журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «россонери» готовы сделать предложение по трансферу футболиста, однако клуб из Бергамо вряд ли согласится.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

В начале летнего трансферного окна «Милан» покинул атакующий полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу, перешедший в «Интер» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 25-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. В остальных турнирах российский полузащитник вышел на поле шесть раз и забил три гола.

Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.