Нарьян-Мар, 30 августа, 2021, 21:39 — ИА Регнум. В Нарьян-Маре начали подключать к отоплению жилищный фонд. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Kuzpress.ru Без отопления

«Ночами температура воздуха опускается до минусовых значений. Это создает неудобство для всех жителей. В некоторых селах округа отопление уже начали запускать», — написал глава региона.

Напомним, отопительный период в НАО начинается, если в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область перешла на фактическую оплату отопления.