Мадрид, 30 августа, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» вышел из переговоров с «Пари Сен-Жермен» о трансфере 22-летнего универсального нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом 30 августа сообщило издание RMC Sport.

Sandro Halank Килиан Мбаппе

Ранее «Реал» предлагал «ПСЖ» до 215 миллионов евро за трансфер Мбаппе. Однако французский клуб трижды ответил отказом.

Также сообщается, что Мбаппе все же перейдет в «Реал» после завершения сезона 2021/22, так как соглашение француза с парижским клубом рассчитано до середины 2022 года.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в четырех матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.