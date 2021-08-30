Вологда, 30 августа, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о гибели 11-летнего мальчика на Вологодчине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Wallspaper.ru Выстрел из ружья

Трагедия произошла 26 августа на Лозско-Азатском озере. Мальчик вместе с отцом находились в резиновой лодке и, по словам отца, охотились на водоплавающих птиц. В какой-то момент ружье, которое было в руках 38-летнего отца погибшего ребенка, выстрелило. Ребенок скончался через несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года инспектор ДПС в Новосибирской области случайно выстрелил в голову 19-летнего молодого человека, в результате чего было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.